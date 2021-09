Presidente da Câmara de Paris anuncia candidataura à Presidência francesa

A presidente da Câmara de Paris, a socialista Anne Hidalgo, anunciou hoje a candidatura às presidenciais francesas de 2022.

Hidalgo fez o anúncio rodeada de militantes partidários num evento na cidade portuária de Rouen (noroeste) no qual destacou as suas modestas origens numa família de origem espanhola que emigrou e o facto de a França lhe ter dado a oportunidade de crescer pessoal e profissionalmente, ao ponto de aspirar à mais alta posição de responsabilidade no país.

"Estou aqui para vos falar de França. Eu, uma mulher francesa nascida em Espanha, cheguei ao nosso país aos dois anos de idade e cresci em Lyon, num bairro da classe trabalhadora.