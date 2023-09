Presidente da Câmara dos Comuns do Canadá demite-se após convite a veterano nazi

O líder da Câmara dos Comuns do Canadá, Anthony Rota, demitiu-se esta terça-feira após um convite a um veterano da unidade nazi Waffen SS para estar presente no parlamento durante um discurso do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Ninguém nesta Câmara está acima de qualquer um de nós. Portanto, devo renunciar ao cargo de presidente", disse Anthony Rota perante os deputados, acrescentando: "Reitero o meu profundo pesar pelo meu erro ao reconhecer um indivíduo na Câmara durante o discurso conjunto de Zelensky ao parlamento".

"Esse reconhecimento público causou dor a indivíduos e comunidades, incluindo à comunidade judaica no Canadá e em todo o mundo, além dos sobreviventes do nazismo na Polónia, entre outras nações. Aceito total responsabilidade pelas minhas ações", acrescentou.