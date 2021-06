Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil antecipa investigação sobre a pandemia

O presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Arthur Lira, disse hoje que a comissão no Senado que investiga a resposta do Governo à pandemia de covid-19 não trará efeitos e afirmou não ver circunstâncias para a destituição do Presidente, Jair Bolsonaro.

"Neste momento, a CPI [Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia] é um erro. A guerra está no meio. Como é que você vai apurar crime de guerra no meio da guerra? (...) A CPI polarizou politicamente e não vai trazer efeito algum, a não ser que pegue alguma coisa", afirmou Lira em entrevista ao jornal O Globo.

Questionado se há condições para o Congresso do país abrir processo de destituição contra o Presidente brasileiro, que no passado fim de semana foi alvo de protestos devido à sua gestão da pandemia, o parlamentar considerou que "não é por aí".