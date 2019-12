"Com tristeza, mas também com confiança e humildade, em lealdade aos nossos fundadores e com o coração cheio de amor pela América, hoje vou pedir ao presidente da comissão para avançar com os artigos de destituição", afirmou.

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a democrata Nancy Pelosi, anunciou que já instruiu o comité judiciário daquele organismo para que sejam entregues as acusações para a destituição do presidente Donald Trump.Nancy Pelosi diz que a Casa dos Representantes vai apresentar a acusação e disse aos jornalistas que "as ações do presidente violaram seriamente a constituição". "A nossa democracia está em risco", acredita a representante.