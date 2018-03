Presidente da Câmara preso a instrumento de tortura por não cumprir promessas

Javier Delgado foi castigado durante uma hora.

Alguns moradores da cidade boliviana de San Buenaventura amarraram o presidente da Câmara Municipal a um instrumento de tortura, conhecido por berlinda e usado na Idade Média, por este não cumprir as promessas que fez durante a campanha eleitoral.

As imagens da punição estão a circular nas redes sociais. De acordo com o jornal local El Deber, Javier Delgado ficou preso pela perna direita durante uma hora.

Em 2015 e 2016 o político passou por situações semelhantes. Os munícipes acusam-no de ser "mau gestor", mas para Javier o que aconteceu foi "uma total confusão, uma distorção de informações motivada por pessoas com interesses pessoais e políticos" que querem revogar o seu mandato.

Depois de terminado o "castigo", os populares reuniram-se com o presidente para conversar sobre as desavenças. Javier Delgado não falou em responsabilizar criminalmente as pessoas que o prenderam à berlinda, mas diz que sentiu " uma profunda tristeza por a população estar mal informada".