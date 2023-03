Presidente da China diz a Putin que "maioria dos países apoia um alívio das tensões"

O Presidente chinês, Xi Jinping, informou, na segunda-feira, o homólogo russo, Vladimir Putin, que a "maioria dos países apoia um reduzir das tensões" na Ucrânia, segundo um comunicado difundido esta terça-feira pela diplomacia do país asiático.

Xi enfatizou que "há cada vez mais vozes racionais e pacíficas" e que a "maioria dos países apoia um aliviar das tensões".

Estes países "querem que a paz e as negociações sejam promovidas e opõem-se a que seja atirada mais lenha para a fogueira", apontou Xi, durante um encontro de quatro horas e meia com Putin, em Moscovo, de acordo com o comunicado difundido pelo ministério dos Negócios Estrangeiros da China.