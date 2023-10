Presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental em Cabo Verde para Fórum de Energia

O Presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), Omar Alieu Touray, chega esta terça-feira à Praia para uma visita de quatro dias no âmbito do 8.º Fórum de Energia Sustentável da organização.

O certame regional vai decorrer quarta e quinta-feira, na Praia, a par de uma feira dedicada ao setor com 94 'stands' de exposição, uma área dedicada a carros elétricos e três salas de encontros.

Omar Alieu Touray aterra na Praia esta terça-feira e o programa público arranca na quarta-feira, sendo recebido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares.

No mesmo dia, o presidente da comissão da CEDEAO vai encontrar-se com o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, com quem vai descerrar a placa da nova sede do Centro para as Energias Renováveis e Eficiência Energética da CEDEAO.

O centro funciona desde 2010, na Praia, e vai contar com novas instalações.

Omar Alieu Touray intervém, na quinta-feira, na cerimónia oficial de abertura do 8.º Fórum de Energia Sustentável da CEDEAO, na Assembleia Nacional.

Ainda na quinta-feira, o dirigente regional vai entregar ajuda humanitária ao Governo cabo-verdiano e termina o programa público com uma visita de cortesia ao Presidente da República, José Maria Neves.