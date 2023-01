Presidente da Comissão Europeia anuncia 'task force' com NATO para melhorar infraestruturas críticas

A presidente da Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira a criação de uma 'task force' conjunta com a NATO para avaliar a debilidade das infraestruturas críticas e melhorar a sua resiliência contra adversários que são uma crescente "ameaça às democracias".

"Hoje [quarta-feira] vamos lançar uma 'task force' entre a União Europeia [UE] e a NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] para a resiliência das infraestruturas críticas", anunciou Ursula von der Leyen, no arranque de uma discussão sobre defesa e segurança na College of European Commissioners, em Bruxelas.

A presidente da Comissão Europeia explicou que esta 'task force' conjunta vai ser "composta por especialistas da NATO e da UE e vai trabalhar para identificar ameaças cruciais às infraestruturas críticas, olhar para as vulnerabilidades estratégicas que têm e desenvolver princípios-chave para melhorar a sua resiliência".