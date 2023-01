Presidente da FIFA vai pedir a todas as federações que tenham um estádio com o nome de Pelé

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, esta segunda-feira à chegada do velório de Edson Arantes do Nascimento, manifestou vontade de "pedir a todos os países do mundo para darem o nome de Pelé a um dos seus estádios", afirmando que "é muito importante manter viva a memória" do astro brasileiro.Infantino chegou ao estádio Vila Belmiro, em Santos, Brasil, cerca de 40 minutos antes da abertura das portas, às 10h00 locais (13h00 em Lisboa).Será permitida a entrada no estádio até às 10h00 de terça-feira (13h00 em Lisboa). A essa hora saíra do recinto uma procissão que percorrerá as ruas de Santos, antes do enterro de Pelé, reservado à família.