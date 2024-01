Presidente da Guatemala toma posse após meses de incerteza

O novo Presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, tomou esta segunda-feira posse, após meses de incerteza e com quase 10 horas de atraso, devido a tentativas de suspensão do partido que apoia, por alegadas irregularidades.

O chefe de Estado do país centro-americano, de 65 anos, acabou por tomar posse pouco depois da meia-noite (07h00 em Lisboa), sob aplausos do público, no Teatro Nacional da Guatemala, sucedendo ao conservador Alejandro Giammattei, que não esteve presente.

A tomada de posse de Arévalo, eleito em agosto, deveria ter começado às 15h00 de domingo (21h00 de Lisboa), mas a essa hora o hemiciclo ainda debatia sobre se os deputados do Movimento Semilla, partido com o qual o novo Presidente venceu as eleições, deviam ser inscritos como independentes.