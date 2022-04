Presidente da ilha do Príncipe quer voos diretos de países vizinhos para a ilha

O presidente do governo regional defende que a ilha do Príncipe tem capacidade para receber mais companhias aéreas, que criem alternativas à atual única ligação, com São Tomé, nomeadamente com voos de países vizinhos da costa da África Ocidental.

"Há necessidade de termos companhias em concorrência porque já há um fluxo que justifica isso. No passado já houve duas companhias a operar simultaneamente voos diários", sustentou Filipe Nascimento, em entrevista à Lusa.

O governante regional destacou a "privilegiada localização estratégica" do Príncipe, no golfo da Guiné, defendendo novas rotas que liguem a ilha são-tomense à costa oeste-africana, onde existem "algumas cidades que podem também emitir turistas".