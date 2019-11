Presidente da McDonald's demite-se por causa de relacionamento amoroso

O presidente e diretor executivo da McDonald's, Steve Easterbrook, abandonou o cargo por se ter envolvido com uma pessoa da empresa, infringindo a política de conduta da cadeia norte-americana de restauração.Em comunicado, a McDonald's revela que Steve Easterbrook demonstrou "um fraco discernimento" ao envolver-se com alguém que trabalha na empresa, à revelia das normas internas, sendo substituído no cargo por Chris Kempczinski.Numa mensagem interna enviada aos trabalhadores, Steve Easterbrook, que estava no cargo desde 2015, admitiu o relacionamento e lamentou-o, dizendo que foi um erro.O conselho de administração decidiu a saída de Easterbrook na sexta-feira, mas será oficializada judicialmente na segunda-feira.O sucessor, Chris Kempczinski, era presidente da McDonald's nos Estados Unidos, ascendendo agora À McDonald's Corporation.