Presidente da Nigéria prova que o país não está a ser governado por um clone

"Asseguro-vos que sou mesmo eu", afirmou o líder de estado.

17:27

O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, avançou no passado domingo que está vivo e o país não está a ser governado por um clone.



As declarações foram feitas nas redes sociais depois de circularem durante meses os rumores de que Buhari tinha morrido e sido substituído por um clone.

"Asseguro-vos que sou mesmo eu. Vou comemorar os meus 76 anos e estou cada vez mais forte", afirmou.

Outra publicação partilhada no mesmo dia relata que a pergunta sobre ter sido clonado foi feita numa reunião com outros nigerianos na Polónia, onde Buhari participa da COP 24, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.

As informações falsas terão surgido após o presidente ficar durante cinco meses fora do país para fazer tratamentos de saúde no Reino Unido devido a uma doença não revelada.



"Os rumores não são surpreendentes, uma vez que quando estava de licença médica no ano passado, muitas pessoas desejaram a minha morte", explica o presidente na mesma rede social.

No entanto, Buhari está vivo e concorre às eleições gerais que têm lugar na Nigéria em fevereiro de 2019.

Apesar do insólito da situação, outros líderes mundiais como o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, também já tiveram de provar que não tinham morrido.