Presidente da Pfizer diz que será precisa terceira dose da vacina contra a Covid-19 dentro de um ano

O diretor executivo da Pfizer, Albert Bourla, defende que a vacina da Covid-19 deverá ter de ser novamente administrada dentro de um ano seguida de injeções anuais, tal como aconteceu com a vacina da gripe."Existem vacinas como a poliomielite em que uma dose é suficiente, e existem vacinas como a gripe que é precisa todos os anos", referiu Bourla numa conversa com a CVS Health, uma empresa americana de saúde.Segundo o presidente, o coronavírus assemelha-se mais com o vírus da gripe do que com a poliomielite o que revela a possível necessidade de vacinação anual.Um cenário provável para Bourla é que seja necessária uma terceira dose num período de 6 a 12 meses após as primeiras doses tomadas. O objetivo é que as pessoas susceptíveis ao coronavírus sejam reduzidas ao máximo.