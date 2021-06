presidente da república checa considera as pessoas transgénero “nojentas”

O presidente da República Checa, Milos Zeman, disse numa entrevista televisiva, gravada no sábado e divulgada este domingo na CNN Prima, que considera as pessoas transgénero "nojentas".

As declarações de Milos Zeman, traduzidas pela Agência Reuters, surgiram na sequência de uma pergunta acerca da lei que foi aprovada a 15 de junho na Hungria e que proíbe a divulgação a menores de 18 anos de informações que "promovam" a homossexualidade ou mudança de género.

Num tom provocatório, Zeman disse: "Para finalizar, apenas um comentário ofensivo, porque não fui muito ofensivo hoje. Eu consigo perceber os homossexuais, as lésbicas e por aí. Sabe quem é que eu não consigo compreender? Os transgénero". E prossegiu: "Porque se se submete a uma operação de mudança de sexo, você está basicamente a cometer um crime de automutilação. Qualquer cirurgia representa um risco e essas pessoas transgénero para mim são nojentas".

Sobre a polémica lei húngara contra os direitos LGBTI e a condenação expressa por vários países da União Europeia, o presidente da República Checa acrescentou: "Penso que interferir em assuntos internos de qualquer Estado-membro da União Europeia é um erro político crasso que vai atingi-los na cabeça como um boomerang, porque cada país tem algo que pode ser motivo de críticas".

E concluiu: "Vejam, Viktor Orbán disse que não é contra a homossexualidade, mas que é contra a manipulação não só dos pais como das crianças na sua educação sexual. Não vejo razão para discordar dele, porque estou completamente irritado com as sufragistas, o movimento Me Too e o (festival) Pride Praga".