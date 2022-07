O Presidente da República já reagiu ao assassinato do ex-primeiro-ministro japonês durante um comício em Nara dizendo que se trata de um "vil assassianto".



Segundo nota publicada no site da Presidência da república, Marcelo Rebelo de Sousa está "chocado com o vil assassinato" de Shinzo Abe, apresenta ao Estado japonês as suas "respeitosas condolências" e repudia esta "lamentável manifestação de violência".