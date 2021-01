Presidente da República de Cabo Verde pede disponibilidade de todos contra propagação da Covid-19

O Presidente da República cabo-verdiana, Jorge Carlos Fonseca, apelou esta quinta-feira à disponibilidade de todos "contra a propagação" da pandemia de covid-19, numa altura em que o número de casos no arquipélago está em máximos desde novembro.

"Nada, mesmo nada, pode distrair-nos do primordial: o combate à covid-19", escreveu o chefe de Estado, numa mensagem colocada na sua conta oficial na rede social Facebook.

Nos dias 15 e 27 de janeiro as autoridades cabo-verdianas voltam a diagnosticar mais de 100 casos de covid-19 por dia, algo que já não acontecia desde 25 de novembro. Contudo, também acontece numa altura em que aumentam os testes diários, que por duas vezes já ultrapassara os mil por dia em janeiro.

Além disso, só este mês, o arquipélago registou mais 16 mortes - chegando a um pico de três por dia - por complicações diretamente associadas à covid-19, que ascendem a 129, desde o início da pandemia até esta quinta-feira.

"Temos de estar todos, mesmo todos, atentos e disponíveis para a luta contra a propagação da epidemia que tudo condiciona", apelou, numa altura em que também surgem relatos de relaxamento nas medidas de distanciamento social e no uso de máscaras de proteção em todo o arquipélago.

O concelho da Praia voltou nos últimos a ser o principal foco da doença em Cabo Verde, tendo atualmente 280 casos de covid-19 ativos, seguido da ilha de São Vicente, com 259, que permanece em situação de calamidade, por decisão do Governo, até 15 de fevereiro.

Desde 19 de março, quando foi registado o primeiro caso no país, as autoridades cabo-verdianas já identificaram 13.722 casos positivos em todos os 22 concelhos do país, permanecendo 680 casos ativos em todo arquipélago até esta quinta-feira.