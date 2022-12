Presidente da República francês evoca "ícone dos destinos cruzados" em relação a Linda de Suza

O Presidente Emmanuel Macron considera que a cantora portuguesa Linda de Suza foi "uma rainha dos anos 80" em França e, pelo modo como cantou a história da imigração lusa, tornou-se num "ícone dos destinos cruzados" entre franceses e portugueses.

Num longo comunicado emitido na noite de quarta-feira pelo Palácio do Eliseu, Emmanuel Macron e a sua mulher, Brigitte Macron, exprimiram as condolências à família, amigos e admiradores de Linda de Suza, lembrando que a cantora portuguesa que vendeu milhões de discos em França e exultou as ligações entre França e Portugal.

"No cruzamento de duas culturas, de duas línguas, traduzindo em português os seus maiores sucessos em francês, ela afirmou-se como um ícone dos destinos cruzados dos nossos dois povos", pode ler-se no comunicado enviado pelo chefe de Estado francês.