Presidente da Guiné-Bissau nomeia embaixadores para a Rússia e Turquia

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, nomeou esta sexta-feira Alfredo Cristóvão Lopes e Malam Mané para para embaixador na Rússia e Turquia, respetivamente, referem dois decretos públicos pelos serviços da presidência em Bissau.

Alfredo Lopes é embaixador de carreira, mas que nunca representou o país no exterior. Atualmente, com 67 anos, desempenhava as funções de inspetor-geral no ministério dos Negócios Estrangeiros.

Antigo jornalista e diretor da Radiodifusão Nacional (RDN), o novo embaixador guineense na Rússia é formado em direito em França.

Alfredo Cristóvão Lopes vai ocupar o cargo que se encontrava vago desde 31 de março, com a morte, repentina do então embaixador, Seco Ntchassó.

A Rússia possui uma embaixada em Bissau. A Guiné-Bissau conta com uma importante comunidade estudantil nas universidades russas.

A Malam Mané foi incumbida a missão de abrir a primeira embaixada guineense na Turquia, país que já conta com um consulado honorário em Bissau, 24 horas depois de os chefes das diplomacias dois países assinarem em Bissau um memorando de entendimento para reforçar a cooperação diplomática.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlüt Çavusoglu, visitou Bissau na quinta-feira.

Até aqui a embaixada turca em Dacar, no Senegal é que representava os interesses daquele país na Guiné-Bissau.

Malam Mané, vulgarmente conhecido no país por "Djudju" foi diretor-geral da Cooperação e é atualmente presidente da União Desportiva Internacional de Bissau (UDIB), clube onde foi um destacado jogador de futebol, nos anos 80 do século passado.