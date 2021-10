Presidente da Roménia nomeia Dacian Ciolos para formar novo governo

O Presidente romeno, Klaus Iohannis, nomeou hoje o antigo chefe de governo Dacian Ciolos, centrista, como primeiro-ministro e encarregou-o de formar um novo governo e procurar apoio para ser empossado por um Parlamento muito fragmentado.

Ciolos lidera a aliança USR PLUS, que abandonou a coligação de governo por desavenças com o primeiro-ministro em exercício e presidente do Partido Liberal Nacional (PNL), Florin Citu.

Com 80 assentos dos 466 lugares que compõem as duas câmaras do Parlamento romeno, o USR PLUS é o terceiro maior partido em número de deputados e senadores e votou a favor a moção de censura que derrubou o governo de Citu na terça-feira passada.

A moção foi apresentada pela principal formação da oposição, o Partido Social Democrata (PSD), e foi apoiada também pelos populistas de direita da Aliança para a União dos Romenos (AUR), dois grupos políticos ideologicamente diametralmente opostos à USR PLUS.

A decisão de confiar a formação de governo ao líder do terceiro maior partido em número de lugares foi recebida com surpresa na Roménia, onde se esperava que Iohannis optasse por um candidato do PNL, o partido de centro-direita do qual provém.

A nomeação de Ciolos força a USR PLUS a procurar o apoio do PNL para restabelecer a coligação que acabou em setembro, mas os líderes de centro-direita recusaram-se a fazer parte de um governo com a aliança centrista que acusam de "traição".

A alternativa seria tentar chegar a acordo com o PSD, um partido que a USR PLUS tem acusado sistematicamente de corrupção, populismo e de ser responsável por muitos dos atrasos no país.

Por seu lado, a USR PLUS manifestou a sua vontade de voltar a envolver-se com o PNL, na condição -- não aceite pela formação de centro-direita -- de que o primeiro-ministro não voltasse a ser Citu.

Ciolos, de 52 anos, já foi primeiro-ministro romeno entre novembro de 2015 e janeiro de 2017, quando ocupou o cargo liderando um executivo formado por tecnocratas sem filiação política.