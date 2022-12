Presidente da Roménia sem informações sobre ataque russo à Moldova

O Presidente romeno disse esta quarta-feira desconhecer quaisquer planos da Rússia para atacar a Moldova em 2023, que o Serviço de Informações e Segurança (SIS) moldavo disse esta semana existirem.

"Não temos essa informação", disse Klaus Iohannis, após ser questionado sobre uma possível ofensiva das tropas russas ao território moldavo.

O chefe do SIS, Alexandru Musteata, afirmou na passada segunda-feira que a federação Russa também planeava invadir a Moldova no início do próximo ano e que a concretização do cenário dependeria da evolução da guerra na Ucrânia.