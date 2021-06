Presidente da Rússia atribui Premio Ciência e Tecnologia a criadores da Sputnik V

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, entregou este sábado o Prémio Estatal de Ciência e Tecnologia 2020 aos criadores da vacina russa Sputnik V por ocasião do Dia da Rússia.

"O poder da ciência russa foi claramente revelado no ano passado, quando as pessoas em todo o mundo esperaram que os cientistas os salvassem da pandemia do coronavírus. E os nossos investigadores conseguiram criar uma vacina segura e eficaz, a Sputnik V, em tempo recorde", disse o Presidente durante a cerimónia de entrega de prémios.

O Dia da Rússia, 12 de junho, comemora a declaração de independência da Federação Russa após a dissolução da União Soviética.