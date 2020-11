Presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogia 'masculinidade' e 'coragem' de Bolsonaro

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, divulgou nas suas redes sociais um vídeo no qual, segundo a tradução feita pela assessoria do brasileiro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, enaltece a masculinidade e a coragem do governante sul-americano. O vídeo, ainda de acordo com o próprio Jair Bolsonaro, terá sido gravado por Putin no final da cimeira dos Bric, bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, realizada esta terça-feira através de chamada de vídeo devido à pandemia de coronavírus.

"O senhor expressou as melhores qualidades masculinas e de determinação. O senhor foi buscar a solução de todas as questões, antes de tudo na base dos interesses do seu povo, seu país, deixando para depois a solução dos problemas ligados à sua saúde pessoal. Isso é para todos nós um exemplo de relacionamento corajoso com o cumprimento do seu dever e a execução de suas obrigações na qualidade de chefe de Estado", terá dito Vladimir Putin, segundo a tradução dos assessores de Bolsonaro.

Num outro trecho do vídeo, sempre de acordo com a tradução brasileira, Vladimir Putin terá afirmado ainda que o ano de 2020 não foi fácil para nenhum dos governantes reunidos virtualmente na cúpula dos BRICS, mas que foi particularmente difícil para Bolsonaro, pois teve de enfrentar a pandemia do coronavírus enquanto ele próprio enfrentava os sintomas da Covid-19. Em Julho, Jair Bolsonaro, um negacionista ferrenho da pandemia e fortemente criticado por se eximir de medidas de combate ao coronavírus, afirmou ter sido infetado e estar com Covid-19 e ficou em isolamento no Palácio da Alvorada, a residência oficial em Brasília, por mais de uma semana, mas não foi possível confirmar a doença por outras fontes.