Presidente da Turquia declara estado de emergência nas zonas afetadas pelos sismos

O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, declarou esta terça-feira estado de emergência durante um perídodo de três meses em 10 províncias afetadas pelos sismos na Turquia.De acordo com a Reuters, Erdogan afirmou ainda que 70 países ofereceram ajuda nas operações de busca e salvamento e que a Turquia planeia abrir hotéis no centro turístico de Antalya, a oeste, para abrigar temporariamente as pessoas afetadas pelos terramotos.O balanço provisório dá conta que o número de mortos nos dois países, Turquia e Síria, já ultrapassa os cinco mil.