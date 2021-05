Presidente da Turquia tenta mobilizar mundo muçulmano e pressionar Israel

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, está envolvido em intensos contactos diplomáticos por telefone com o objetivo de impedir o prosseguimento do uso da força por Israel contra a população palestiniana, anunciou o seu gabinete.

De acordo com esta fonte oficial, Erdogan já contactou desde a noite de segunda-feira com o rei do Malásia e com os líderes do Qatar, Kuwait e Jordânia, com o objetivo de garantir uma forte posição conjunta de nações muçulmanas contra Israel.

O Presidente turco, que denunciou veementemente as ações repressivas israelitas no complexo da mesquita Al-Aqsa durante o mês de jejum do Ramadão, também manteve conversações com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, e com o líder do Hamas, Ismail Haniyeh.