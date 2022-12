O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, salientou esta quarta-feira, perante o Congresso norte-americano, que o dinheiro entregue pelos Estados Unidos à Ucrânia "não é caridade", mas "um investimento na liberdade" e na "segurança global".

Zelensky destacou que "contra todas as probabilidades" a Ucrânia ainda está de pé, depois de ser recebido com uma ovação estrondosa por parte dos congressistas presentes no Capitólio dos Estados Unidos.

"A Ucrânia está viva e em luta", sublinhou.