Presidente da Ucrânia dissolve Parlamento durante primeiro discurso

"Dissolvo o Parlamento", declarou perante os deputados e representantes das delegações internacionais.

O Presidente eleito da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi esta segunda-feira empossado no cargo no parlamento.O comediante Volodymyr Zelensky ganhou a segunda volta das eleições presidenciais na Ucrânia em 21 de abril, face ao atual Presidente, Petro Poroshenko.Volodymyr Zelensky elegeu como uma das suas prioridades acabar com o conflito com as forças separatistas apoiadas pela Rússia e que já provocaram a morte de mais de 15 mil pessoas.Apesar das promessas de manter um percurso pró-ocidental na Ucrânia, antiga república soviética, o programa do novo Presidente é pouco claro em relação a outros objetivos e a sua equipa é, em grande parte, desconhecida.Por essa razão, os analistas questionam a sua capacidade de liderar um país que enfrenta imensos desafios, incluindo uma guerra com os separatistas pró-russos, uma crise sem precedentes com a Rússia e grandes dificuldades económicas.Esta segunda-feira, durante o primeiro discurso enquanto chefe de estado, Volodymyr Zelensky dissolveu o Parlamento.