Presidente da União Africana confronta Putin para "consequências negativas" da guerra

O presidente das Comores e presidente rotativo da União Africana (UA), Azali Assoumani, confrontou esta quinta-feira o líder russo, Vladimir Putin, para as "consequências negativas" da guerra na Ucrânia no mundo, incluindo África.

"Estamos a assistir a consequências negativas que têm repercussões em todo o mundo, incluindo África", disse Assoumani ao chefe do Kremlin, numa reunião no âmbito da segunda cimeira Rússia-África, que decorre esta quinta-feira e sexta em São Petersburgo.

De acordo com o presidente da UA, os países africanos têm "relações de parceria" tanto com a Rússia como com a Ucrânia.

O secretário de Estado norte-americano instou esta quinta-feira os líderes africanos presentes na cimeira a exigirem respostas sobre a crise dos cereais, que mergulhou os países mais pobres do mundo numa crise.

Antony Blinken, que se encontra de visita à Nova Zelândia, insistiu que os dirigente de África sabem que o aumento dos custos dos alimentos e a escassez de cereais e fertilizantes resultam da guerra da Rússia na Ucrânia.

A cimeira Rússia-África, que se realiza esta quinta e sexta-feira, conta com delegações de 49 países africanos e 17 chefes de Estado, nomeadamente o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa.