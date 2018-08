Presidente das Filipinas associa aumento de violações à beleza das mulheres

"Se houver muitas mulheres bonitas, haverá muitas violações", disse Rodrigo Duterte.

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, disse na quinta-feira que o aumento de casos de violação e agressão sexual em Davao deve-se ao facto da cidade da qual foi autarca durante mais de duas décadas ter "muitas mulheres bonitas".

"Dizem que há muitas violações em Davao. Se houver muitas mulheres bonitas, haverá muitas violações", disse o Presidente durante uma cerimónia oficial na cidade de Mandaue, no centro das Filipinas.

De acordo com os últimos relatórios da Polícia Nacional das Filipinas, Davao regista o maior número de casos de violência sexual nas Filipinas, com um total de 42 crimes no segundo trimestre de 2018.