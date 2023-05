Presidente de Cabo Verde defende referendo no Saara Ocidental

O Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, defende a realização de um referendo à autonomia da República Árabe Saauraui Democrática (RASD), por concretizar há décadas, contrariando assim a posição do Governo, que reconheceu a integridade territorial de Marrocos.

"Esperamos que este referendo possa realizar-se, para que efetivamente este conflito que ainda existe na África do Norte, do Magrebe, possa ser efetivamente resolvido, a bem do povo sarauí. É bom dar a palavra ao povo sarauí, no quadro do sistema das Nações Unidas, respeitando o direito internacional para que o povo decida sobre o seu futuro e decida sobre o seu destino", afirmou o chefe de Estado, numa intervenção no âmbito das comemorações, na Praia, do dia de África, que se assinala em 25 de maio.

Na mesma intervenção, o chefe de Estado e antigo primeiro-ministro (2001 a 2016) pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) recordou que a RASD proclamou a sua independência em 1979 e é membro da União Africana, aguardando uma missão especial das Nações Unidas pela realização de "um referendo para que se determine a opção do povo sarauí".