Presidente de Cabo Verde diz que mundo não se pode impressionar com discursos extremistas

O Presidente de Cabo Verde disse que o mundo não se pode "impressionar com os discursos mais extremistas ou mais violentos", numa reação ao discurso de Vladimir Putin sobre uma escalada nuclear da guerra na Ucrânia.

Em entrevista à Lusa, logo depois de ter discursado na 77.ª Assembleia-Geral da ONU, em Nova Iorque, José Maria Neves disse acreditar que o diálogo continua a ser a solução.

"Não nos podemos impressionar com os discursos mais extremistas ou mais violentos. Temos de continuar a persistir na busca de soluções negociadas para os conflitos. Quando há guerra, quando há ausência do diálogo, todos perdem e é o que está a acontecer neste momento: a humanidade está a perder muito com esta guerra na Europa. É preciso - o mais urgentemente possível -, que todas as instituições internacionais e todos os principais países do mundo convirjam no sentido de pararmos esta guerra e encontrarmos soluções mais duradouras para o futuro", disse.