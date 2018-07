Presidente de cidade das Filipinas assassinado

Antonio Halili foi baleado no peito durante uma cerimónia do hastear da bandeira em Tanauan, Manila.

Por Lusa | 08:50

O presidente da cidade de Tanauan, sul de Manila, morreu esta segunda-feira ao ser baleado no peito durante uma cerimónia do hastear da bandeira naquela cidade, anunciaram as autoridades.



A polícia filipina afirmou que o presidente desta cidade da província de Batangas, Antonio Halili, foi baleado no peito por um indivíduo que, alegadamente, teria ligações ao tráfico de droga.



As autoridades não têm ainda qualquer indicação sobre o agressor e desconhecem as motivações que levaram a este assassinato. O presidente da cidade Tanauan morreu a caminho do hospital.



Antonio Halili era conhecido por obrigar os suspeitos de tráfico de droga a desfilarem pelas ruas da cidade. A polícia local suspeitava que Halili tinha também ele ligações ao tráfico de droga no país.



Desde que foi eleito chefe de Estado das Filipinas, Rodrigo Duterte, lançou uma forte ofensiva governamental contra o tráfico de droga que provocou 4.000 mortes em operações policiais, embora se estime que o número de vítimas possa ultrapassar as 7.000.