Presidente de clube de futebol italiano vai defender Donald Trump no caso que envolve atriz pornográfica

Donald Trump escolheu Joe Tacopina, presidente da SPAL – clube da Serie B italiana – para o defender no caso 'Stormy Daniels'. Trump foi formalmente acusado no caso que envolve o pagamento a Stormy Daniels, uma atriz pornográfica, no final da campanha presidencial para as eleições de 2016, para esta manter o silêncio quanto ao alegado caso entre ambos em 2006. Tornou-se assim o primeiro ex-presidente norte-americano a enfrentar um processo criminal.O ítalo-americano é amigo de longa data de Trump e marcou também a sua carreira com polémicas e casos. Além de se ter sido executivo em quatro clubes italianos, como refere a Forbes numa peça de 2022, também já publicou, por exemplo, um artigo no site da revista americana 'GQ' intitulado de "1-800-Salva-Meu-C*", onde publicitou os seus serviços de advocacia de forma particular.Sobre o caso que irá defender, Tacopina - que vai liderar a equipa jurídica de Trump - diz-se "zangado". "Nunca fiquei tão zangado com uma acusação, hoje morreu o estado de direito nos Estados Unidos da América. É algo que eu nunca pensei que veria. Tenho arrepios enquanto digo isto, não me sinto bem", afirmou à Fox News.