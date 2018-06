Presidente do Afeganistão anuncia fim do cessar-fogo e apela à paz

Ashraf Ghani ordenou às forças governamentais que retomem as operações em todo o país.

Por Lusa | 12:09

O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, anunciou este sábado fim do cessar-fogo unilateral, decretado em meados de junho, e ordenou às forças governamentais que retomem as operações em todo o país.

Ghani, que falava numa conferência de imprensa em Cabul, assegurou, no entanto, que não desistiu dos esforços de paz e apelou aos talibãs que se juntem a eles, assegurando que não haverá "nenhum acordo secreto".

"O cessar-fogo terminou, as forças de defesa e de segurança estão autorizadas a retomar as operações militares", disse.