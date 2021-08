Presidente do Brasil dá posse a novo ministro e sela aliança com partidos de centro-direita

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, deu esta quarta-feira posse ao senador Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil, cargo mais importante do Governo, e selou uma nova aliança com partidos de centro-direita que controlam o Congresso do país.

"A chegada de Ciro Nogueira ao Governo é uma demonstração de que queremos aprofundar a nossa relação com o Congresso", pois "Executivo e Legislativo devem ser um só poder", declarou Bolsonaro, até agora rejeitado por muitos entre as forças moderadas que representam o novo ministro.

Nogueira, por sua vez, reconheceu que assume a posição de maior influência no Governo num momento de "dificuldades, radicalização e tantas críticas" e quando "o mundo é difícil, a economia, a realidade, as pessoas, o Brasil e a política são difíceis."