Presidente do Brasil diz que máscaras de prevenção contra a Covid-19 causam "efeitos colaterais"

O Presidente do Brasil causou polémica na quinta-feira ao dizer que as máscaras de prevenção contra a covid-19 causam "efeitos colaterais", acrescentando que pondera continuar com subsídios para os mais carenciados durante a pandemia.

Na habitual transmissão em direto na rede social Facebook, Jair Bolsonaro levantou suspeitas sobre efeitos colaterais das máscaras, citando um alegado estudo alemão, mas sem apresentar mais detalhes.

"Começam a aparecer estudos, não vou entrar em detalhes, não é?!, sobre o uso de máscaras. Num primeiro momento, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais para crianças, e levam em conta vários itens, como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração, diminuição da perceção de felicidade, recusa em ir para a escola ou creche, desânimo, comprometimento da capacidade de aprendizagem, vertigem, fadiga. Então começam a aparecer aqui os efeitos colaterais das máscaras", afirmou.