Presidente do Brasil diz que trocará quase metade dos seus ministros em março

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, antecipou esta quinta-feira que pelo menos 11 dos seus 23 ministros deixarão o Governo em 31 de março porque vão concorrer a vários cargos públicos nas eleições marcadas para outubro próximo.

"Planeamos, até hoje, que 11 ministros disputarão as eleições", disse Bolsonaro à imprensa na cidade de Porto Velho, no estado amazónico de Rondônia, onde se encontra nesta quinta-feira com o Presidente peruano, Pedro Castillo.

O chefe de Estado brasileiro não especificou, porém, que ministros deixarão os seus cargos.