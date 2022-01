Presidente do Brasil rejeita restrições para quem não se quer vacinar contra a Covid-19

O Presidente do Brasil rejeitou na sexta-feira "qualquer restrição" que possa afetar quem recusa a vacina contra a doença covid-19, apesar do país ser um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus.

"A liberdade deve ser respeitada", disse Jair Bolsonaro na mensagem de fim de ano transmitida por uma rede nacional de rádio e televisão.

Como é habitual sempre que Bolsonaro profere estes discursos, a mensagem, que neste caso durou seis minutos, foi acompanhada por apitos e bater de panelas às janelas em cidades como São Paulo, além dos gritos habituais de "Fora Bolsonaro!".