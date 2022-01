Presidente do Cazaquistão deu ordem para disparar a matar sobre manifestantes

O líder autoritário do Cazaquistão, presidente Kassym-Jomart Tokayev, afirmou esta sexta-feira que foi ele quem ordenou aos militares "dispararem sem aviso e com força letal" sobre os manifestantes que há vários dias protestam nas ruas de Almaty.Num comunicado divulgado esta sexta-feira na TV, Tokayev assegurou que a força continuará a ser usada contra os que apelidou de "bandidos e terroristas". Segundo referiu, "20 mil bandidos" atacaram a antiga capital e maior cidade do país. Na verdade, os protestos começaram por causa do aumento dos combustíveis e aumentaram de intensidade e assumiram um caráter mais político ante a repressão das forças da ordem.De acordo com números oficiais, 18 agentes de segurança e 26 "criminosos armados" morreram até agora nos confrontos, durante os quais terão sido detidas mais de três mil pessoas.Para tentar acalmar a revolta, o presidente garantiu que "foram ouvidas todas as exigências feitas de forma pacífica" mas insistiu que não haverá negociações com os causadores de distúrbios. "No estrangeiro apela-se a que os dois lados mantenham negociações para uma resolução pacífica do conflito. Que idiotice. Que tipo de negociações pode haver com criminosos e assassinos?", perguntou, alegando que a violência foi causada por grupos de "terroristas" treinados no estrangeiro. Prometeu, por isso, "destruir muito rapidamente" os alegados criminosos.O governo cazaque garante ter a situação sob controlo mas, apesar da maior acalmia desta sexta-feira, registaram-se confrontos dispersos em Almaty e noutras cidades do país.Na sua alocução, Tokayev agradeceu a ajuda "das forças de manutenção de paz" enviadas pela Rússia e outros países vizinhos, disse que chegaram a seu pedido mas assegurou que não tiveram intervenção direta nos confrontos.foi o ano em que o Cazaquistão se tornou independente, após a derrocada da União Soviética. Tem a dimensão de toda a Europa Ocidental mas somente 19 milhões de habitantes.O Cazaquistão tem algumas das reservas de petróleo mais ricas do Mundo e produz por dia 1,6 milhões de barris.Apesar de rico em recursos, o país é pobre: o rendimento médio dos habitantes do país é inferior aos três mil euros anuais.