Presidente do Conselho Europeu manifesta consternação com tiroteio no centro de Bruxelas

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse esta segunda-feira que "o coração da Europa foi atingido pela violência", depois de duas pessoas morrerem baleadas ao início da noite em Bruxelas.

"O coração da Europa foi atingido pela violência. O meu está com as famílias das vítimas do ataque mortal no centro de Bruxelas", escreveu o antigo primeiro-ministro belga na rede social X (antigo Twitter).

Charles Michel manifestou o seu apoio "às autoridades belgas e aos serviços de segurança que estão a monitorizar a situação".