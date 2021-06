Presidente do Conselho Nacional de Saúde considera decisão do governo britânico "exagerada"

O professor Henrique Barros, presidente do Conselho Nacional de Saúde português, considera a decisão do governo britânico em retirar Portugal da lista verde "exagerada".Em declarações à Sky News, o especialista garantiu que a situação pandémica no País "permanece relativamente estável".O número de casos de Covid-19 é mais preocupante em zonas como Lisboa. A incidência é menor em destinos como o Algarve, região mais procurada pelos ingleses para o verão.Segundo Henrique Barros, o aumento dos casos deve-se, sobretudo, à reabertura da sociedade e ao aparecimento da variante do Nepal.