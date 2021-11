Presidente do Equador agradece a Leonardo DiCaprio mensagem sobre as Galápagos

O Presidente do Equador, Guillermo Lasso, agradeceu ao ator Leonardo DiCaprio pela sua mensagem de apoio ao anúncio da criação de uma nova reserva marinha no arquipélago das Galápagos.

"Obrigado pela sua mensagem. O nosso Governo está empenhado em proteger o ambiente. As Ilhas Galápagos são um tesouro para o mundo. Continuaremos a trabalhar no sentido de uma transição ecológica sustentável", escreveu lasso na sua conta do Twitter, em resposta a uma mensagem em que DiCaprio o mencionou no seu perfil na rede social.

"Parabéns ao Presidente equatoriano Guillermo Lasso pela criação de uma nova Área Marinha Protegida de 23 166 milhas quadradas perto das Galápagos e a nova troca de dívidas para ajudar a geri-la, anunciada hoje na COP26", escreveu o ator.