O Presidente do Equador denunciou, no domingo, que um comboio humanitário foi atacado com explosivos no sul do país, palco há 14 dias de uma mobilização indígena contra o elevado custo de vida.

"A vida dos equatorianos não pode ser posta em jogo. A falta de oxigénio para os hospitais em Cuenca é crítica", disse Guillermo Lasso, acrescentando que "em Molleturo, o comboio humanitário a caminho de Cuenca foi atacado com explosivos".

"Vândalos! Não podem pôr em risco a vida dos cidadãos. Apelo à paz", exclamou.