Presidente do Equador diz que Julian Assange "deve sair" da embaixada

Fundador da WikiLeaks vive na embaixada do Equador, em Londres, desde 2012.

12:07

O presidente do Equador, Lenin Moreno, confessou esta sexta-feira que o fundador da WikiLeaks, Julian Assange, deverá abandonar a Embaixada do Equador em Londres, Inglaterra, onde vive desde 2012."Nunca estive de acordo com aquilo que faz Julian Assange", disse Lenin Moreno, segundo avança a Reuters, que adiantou ainda que o governo britânico foi contactado sobre esta situação.Este anúncio do presidente do Equador surgiu logo após os relatos anteriores de que o fundador da WikiLeaks seria entregue às autoridades britânicas.

O Equador prepara-se para retirar a proteção a Assange e entrega-lo às autoridades britânicas, depois de seis anos de pressão dos EUA e do Reino Unido.