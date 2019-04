Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente do Equador sobre Assange: “Fez da embaixada um centro de espionagem”

Lenin Moreno nega desejo de vingança por causa de denúncias de corrupção.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O presidente do Equador negou que a vingança e as pressões externas tenham ditado a decisão de entregar o fundador do WikiLeaks à polícia britânica.



Em entrevista ao ‘The Guardian’, Lenin Moreno acusou Julian Assange de ter transformado a embaixada equatoriana em Londres "num centro de espionagem".



"Qualquer tentativa de destabilizar é um ato condenável, porque somos uma nação soberana e respeitadora das políticas de cada país", afirmou Moreno, frisando que Assange "era um hóspede [há sete anos] e foi tratado dignamente", mas não soube respeitar quem o acolhia.



O presidente equatoriano garante que a sua decisão em nada foi influenciada por pressões dos EUA, que querem julgar Assange por divulgar ficheiros secretos.



Garantiu igualmente que não se quis vingar pela divulgação de uma trama de subornos que o envolve a ele e à sua família, nem pela publicação de fotografias privadas, como uma em que surge a comer lagosta ao pequeno-almoço num hotel de luxo enquanto os equatorianos passam privações.



Moreno disse ainda que só permitiu a detenção do asilado australiano depois de obter garantias de que não será extraditado para um país onde seja torturado ou morto.



PORMENORES

Detenção foi ilegal

A advogada de Assange nega que o seu cliente tenha abusado das condições de asilo e acusa o Equador de "um ato ilegal" ao permitir a entrada da polícia britânica na embaixada.



Proteção europeia

Dois deputados alemães e uma deputada espanhola apelaram ontem à União Europeia para oferecer asilo a Assange a fim de evitar a sua extradição.



Ataques informáticos

O governo equatoriano afirma que os ataques informáticos ao governo duplicaram desde a detenção de Assange.