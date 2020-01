Presidente do Governo da Catalunha rompe coligação e convoca eleições

O presidente do governo autonómico catalão, Quim Torra, assumiu esta quarta-feira a rutura com os parceiros de governo da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) e anunciou a convocação de eleições antecipadas após a aprovação do orçamento.Em causa está a decisão do Parlamento catalão, com apoio da ERC, de acatar a ordem da Junta Eleitoral para retirar o lugar de deputado a Torra, inabilitado de exercer cargos públicos por desobedecer às ordens daquele órgão para retirar símbolos independentistas da fachada da Generalitat durante as eleições de junho. Torra tinha apelado ao presidente do Parlamento, Roger Torrent, da ERC, para desobedecer à ordem da Junta Eleitoral, mas este recusou. "Nenhum governo pode funcionar sem unidade, sem uma estratégia comum e partilhada e sem lealdade entre os seus sócios", acusou Torra, afirmando que a atual legislatura "não tem mais caminho político se a unidade não for refeita". Esta afirmação deixa entender que o líder da Generalitat está disposto a renovar a coligação governamental com a ERC após as eleições, de modo a manter a atual aliança independentista.O processo de aprovação do orçamento autonómico arrancou ontem e deverá levar pelo menos dois a três meses, pelo que as eleições não deverão realizar-se antes do final do mês de maio.