O Presidente do Irão disse esta quarta-feira que o ataque informático que afetou as estações de abastecimento de combustíveis do país teve como objetivo criar descontentamento e "desordem" no país.

Ebrahim Raisi referiu-se pela primeira vez ao ataque informático de terça-feira, mas não fez acusações de responsabilidade específicas sobre o incidente.

Mesmo assim, o Presidente iraniano afirmou que forças "anti-iranianas" estiveram atrás do ataque informático.