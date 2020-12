Presidente do Irão diz que destino de Trump "não será melhor" que o de Saddam Hussein

O Presidente do Irão, Hassan Rohani, disse esta quarta-feira que o Presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, terá um destino semelhante ao do ditador iraquiano morto Saddam Hussein, que iniciou uma guerra contra a República Islâmica.

"O destino de Trump não será melhor do que o de Saddam. Saddam e Trump foram dois loucos que impuseram uma guerra militar e económica à nação do Irão", declarou Rohani durante a reunião semanal do seu gabinete, segundo o 'site' oficial da presidência.

O presidente iraniano indicou que Trump fracassou no seu confronto, que tentava acabar com o sistema da República Islâmica, como Saddam na sua guerra contra o país persa, entre 1980 e 1988.