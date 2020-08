Presidente do Líbano admite que sabia do nitrato de amónio no porto de Beirute desde julho

Michel Aoun,

Assim que o Presidente Aoun foi informado através do relatório de Segurança do Estado a 20 de julho de 2020 sobre a presença de uma grande quantidade de nitrato de amónio no porto de Beirute, o conselheiro militar informou o Secretário-Geral do Conselho Supremo de Defesa na Presidência do Conselho de Ministros sobre este relatório, para que tomasse as medidas necessárias", revela na conta oficial do Twitter.Estas declarações surgem após vários meios de comunicação darem conta de que o presidente e o primeiro-ministro do Líbano tinham conhecimento da grande quantidade de nitrato de amónio no porto de Beirute.