Presidente do México adia visita a Washington depois de discutir com Trump

Presidente dos EUA insiste que o México pague a construção de um muro entre os dois países.

Por Lusa | 25.02.18

O presidente mexicano voltou a adiar uma visita oficial aos Estados Unidos depois de ter discutido ao telefone com Donald Trump, que insiste que o México pague a construção de um muro entre os dois países.

Segundo avança o jornal Washington Post, a conversa telefónica entre Peña Nieto e Trump ocorreu no passado dia 20 de fevereiro e foi marcada por um tom de conflito por causa do muro, que foi umas principais e mais polémicas promessas eleitorais do presidente americano.

Nas presidenciais de 2016, Donald Trump prometeu erguer um muro entre os dois países para travar a emigração clandestina e garantiu que seria o México a suportar os custos da construção.